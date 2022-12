Câmara aprova Orçamento de Fortaleza para 2023, veja as obras previstas

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta terça-feira, 20, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023, com previsão de R$ 10,7 bilhões para o Executivo em 2023. O valor teve crescimento de 8% em relação à LOA de 2022.

Entre as prioridades da Lei Orçamentária, destacam-se Saúde com 27%, seguida por Educação com 24%. Na sequência vêm os gastos com a Previdência Social (10%), Administração (9%) e Urbanismo (8%),

Confira as obras previstas no Orçamento de Fortaleza para 2023

Educação: 15 escolas construídas (12 escolas areninhas), 44 escolas reformadas, 5 escolas adequadas para o tempo integral, 2 Escolas de Tempo Integral construídas, 7 CEI’s construídos e 2 CEIs reformados

Saúde: 3 UAPs implantadas, 1 Gonzaguinha de Messejana reformado, 1 CAPs reformado

Habitação: 10 mil famílias beneficiadas pela Regularização Fundiária de Interesse Social (Zeis), 895 Unidades Habitacionais reformadas (Zeis) e 3.500 beneficiadas pela Promoção de Locação Social

Infraestrutura: 426 ruas com drenagem e pavimentação concluídas e 6 ruas do comércio implantadas

Cultura e Juventude: 1 Cuca Vicente Pinzón iniciado, 425 ações permanentes em Cultura desenvolvidas em diversas regiões da cidade, 50 projetos de financiamento por meio de Editais, 4.500 alunos beneficiados com o “Juventude Digital” e 4200 beneficiários dos Projetos de Desenvolvimento de Protagonismo Infantil

Geração de Emprego e Renda: 10 Centros de Referência do Empreendedor implantados, 6 mil mulheres atendidas no âmbito do “Nossas Guerreiras” e 120 empreendimentos financiados



