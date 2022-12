Aliados de Lula articulam candidatura contra Lira na Câmara, diz colunista

Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estariam articulando uma candidatura contra a tentativa de reeleição do atual presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP). A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

De acordo com informações de Bergamo, entre os nomes cotados pela oposição para a candidatura à presidência da Câmara estão Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (Psol) e Luciano Bivar (União Brasil). As eleições para o cargo acontecem em fevereiro de 2023.

Antes, a resistência a um dos principais nomes do centrão havia sido "colocada de lado" em troca do diálogo sobre a PEC da Transição. A proposta encaminhada pelo novo governo quer alterar o teto de gastos para garantir o pagamento do valor de R$ 600 do Bolsa Família - atual Auxílio Brasil - além do adicional de R$ 150 por cada criança de até seis anos de idade.

Porém, nesta segunda-feira, 19, o ministro Gilmar Mendes retirou os recursos voltados à garantia de benefícios sociais do teto de gastos e permitiu o pagamento da diferença a partir da abertura de crédito extraordinário.

O despacho facilitaria as articulações de Lula, caso não consiga a aprovação da proposta, e manteria o pagamento do valor do benefício que foi bastante mencionado pelo petista durante a campanha eleitoral.

Apesar do despacho, o futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) afirmou que a equipe continuará buscando a aprovação da proposta, que já foi votada pelo Senado e segue em discussão na Câmara.

Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, com um placar de 6 a 5 e com voto decisivo do ministro Ricardo Lewandowski, para considerar o orçamento secreto como mecanismo inconstitucional.

As recentes decisões do STF são consideradas um revés a Arthur Lira, que utilizava as emendas de relator e a PEC da Transição como forma de articulação com os parlamentares e o novo governo.

