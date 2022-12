Tarcísio, deputados e senador eleitos serão diplomados nesta segunda-feira em SP

O governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o vice-governador Felício Ramuth (PSD) serão diplomados na manhã desta segunda-feira, 19, em cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no centro da capital paulista. O evento está marcado para as 11h. O senador Marcos Pontes (PL) e seus dois suplentes, os 94 deputados estaduais e os 70 deputados federais eleitos nas eleições de outubro no Estado também serão diplomados no evento. Por meio da diplomação, a Justiça Eleitoral confirma o resultado das urnas e garante que os eleitos estão aptos para tomar posse no cargo no dia 1º de janeiro de 2023.

