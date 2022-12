Haddad diz que novo governo continuará buscando aprovação da PEC de Transição no Congresso

Declaração do ex-prefeito de São Paulo ocorreu após questionamento sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes

O futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) afirmou que o novo governo seguirá buscando aprovação no Congresso Nacional da PEC da Transição, mesmo após a decisão do ministro Gilmar Mendes de retirar do teto de gastos recursos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família - atual Auxílio Brasil.

“No que me diz respeito, a negociação permanece porque é importante para o país apostar na boa política, na negociação e na institucionalidade para a gente dar robustez para a política econômica que vai ser anunciada e que vai aplacar os ânimos e mostrar que o Brasil vai estar no rumo certo a partir de 1º de janeiro”, disse.

A decisão de Gilmar ocorre em meio à movimentada tramitação da PEC da Transição no Congresso, estratégia da gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por meio da proposta, o novo governo busca alterar o teto de gastos para garantir o pagamento do valor de R$ 600 do Bolsa Família, além do adicional de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade.

O ministro também afirmou que o pagamento da diferença do Bolsa Família pode ser obtido a partir da abertura de crédito extraordinário.

A liminar do ministro foi concedida após um pedido do partido Rede Sustentabilidade, e a decisão facilitaria as articulações do novo governo, que tenta aprovação da proposta na Câmara dos Deputados, após aprovação do Senado.

