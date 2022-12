Após quatro dias, PF prende pastor bolsonarista responsável por atos golpistas

A Polícia Federal do Espírito Santo prendeu, na madrugada desta segunda-feira, 19, o pastor bolsonarista Fabiano Oliveira, em frente ao 38º Batalhão de Infataria Blindada de Vila Velha (ES).

Fabiano estava foragido desde a última quinta-feira, 15, e é acusado de fazer parte de uma "milícia digital", que questiona o resultado do processo eleitoral e pede por intervenção militar.

Pelas redes sociais, o pastor incentivava bolsonaristas a realizarem atos antidemocráticos e questionava a credibilidade das eleições.

A prisão de Fabiano faz parte de ação determinada, na quinta-feira, 15, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que ordenou à PF o cumprimento de mais de 100 mandados de busca e apreensão contra responsáveis por atos golpistas.

Para evitar a prisão, Fabiano permaneceu junto aos manifestantes na sede do Batalhão. No final de semana, a PF afirmou que não poderia prendê-lo, pois colocaria todas as pessoas no local em risco.

Após a prisão, Fabiano foi levado ao Departamento Médico Legal e entregue ao sistema prisional.

O Espírito Santo é um dos estados com o maior número de mandados de busca e apreensão. Até o momento, Moraes determinou quatro prisões no estado. Além de Fabiano Oliveira, os mandados são contra o vereador Armandinho Fontoura (Podemos), o jornalista Jackson Rangel Vieira e o radialista Max Pitangui.

Além disso, os deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumção (PL) estão entre os investigados e precisarão usar tornozeleira eletrônica.

