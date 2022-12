Congresso derruba veto de Bolsonaro à Lei Padre Júlio Lancelott, que proíbe arquitetura hostil

Apenas o partido Novo votou a favor da manutenção do veto do presidente

O Congresso Nacional derrubou nesta sexta-feira, 16, o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) no projeto conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe o uso de materiais e estruturas para afastar pessoas em situação de rua de locais públicos nas cidades. O texto segue agora para promulgação.

No Senado, a derrubada do veto teve 60 votos favoráveis e apenas 4 contrários. Na Câmara dos Deputados, foram 354 votos pela derrubada do veto e 39 pela manutenção.

O Projeto de Lei 488/21 é de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e ficou conhecido como “Lei Padre Júlio Lancelotti”. Isso porque o religioso viralizou nas redes sociais, em 2021, ao protagonizar cena em que tentava quebrar estacas instaladas pela prefeitura de São Paulo sob um viaduto, para evitar a presença de pessoas em situação de rua.

O veto de Bolsonaro havia sido publicado na quarta-feira, 14, justificado por "inseguranças jurídicas". A Presidência da República disse em nota que a expressão “técnicas construtivas hostis” poderia gerar insegurança jurídica, por se tratar de “terminologia que ainda se encontra em processo de consolidação para inserção no ordenamento jurídico”.

Apenas o partido Novo votou a favor da manutenção do veto do presidente. Conforme a deputada Adriana Ventura, o entendimento é que o texto feriria a autonomia dos municípios. “Eu entendo a questão humanitária, mas desumano é o poder público não dar conta de cuidar da população de rua: dar barraca, cobertor e não dar moradia”, disse à Agência Câmara.