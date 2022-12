Operação da PF inclui financiadores de atos e mobilizadores nas redes

A operação da Polícia Federal (PF) autorizada nesta quinta-feira, 15, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem como alvos patrocinadores de manifestações, financiadores de estruturas para acampamentos, arrecadadores de recursos, lideranças de protestos, mobilizadores de ações antidemocráticas em redes sociais e donos de caminhões e veículos que participaram de bloqueios, segundo informações divulgadas pela Corte.

Há dois deputados estaduais investigados: Carlos Von (DC-ES) e Capitão Assunção (PL-ES). A eles, o ministro determinou uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o estado e uso de redes sociais. Em caso de descumprimento, fixou multa diária de R$ 20 mil.

A operação autorizada em 8 estados e no Distrito Federal se baseou em investigação realizada em conjunto pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal dos estados. Entre os órgãos que enviaram dados ao STF estão os MPs de Goiás, Santa Catarina e São Paulo e do Espírito Santo. Procuradores se reuniram com Moraes logo após o início dos bloqueios em rodovias após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

