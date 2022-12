Prefeitura de Chaval exonera funcionário fantasma de subsecretaria que não existe

A Prefeitura do município de Chaval exonerou o subsecretário municipal de Desenvolvimento Rural, Agrário e Pesca, Jancarlos Brito Machado, após ser comprovado que ele não prestava serviço público, apesar de receber indevidamente remuneração mensal. O valor não foi informado.

A Promotoria de Justiça da cidade realizou uma fiscalização na Secretaria de Infraestrutura de Chaval, onde estaria localizada a subsecretaria na qual o funcionário estaria alocado, após receber uma denúncia anônima sobre a situação. Porém, a pasta não tinha estrutura física e, quando questionadas, as pessoas do lugar afirmaram não conhecer o servidor.



O promotor de Justiça titular Rodrigo Calvazara também verificou a provável existência de documentos que poderiam ter sido enviados ou solicitados pelo funcionário à Associação de Pescadores ou ao Sindicato Rural, mas nada foi encontrado.

Com a constatação de uma possível subsecretaria "fantasma", o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou uma audiência extrajudicial com o prefeito, o subsecretário, o procurador-geral, o antigo subsecretário e o secretário de Infraestrutura do município.

“Ao ouvir todos os integrantes, observou-se que, de fato, não havia nenhuma prestação de serviço na pasta, tampouco o subsecretário possuía qualificação técnica para justificar a nomeação”, afirmou Calvazara.

O MP de Chaval acompanhará o andamento da exoneração e judicialização, buscando também o retorno do valor da remuneração paga de maneira indevida ao subsecretário, visto que não ocorreu a prestação de serviço público.

O Ministério Público também recomendou ao município uma maior transparência em relação ao quadro de funcionários públicos, concursados e comissionados e contratados, bem como a frequência e remuneração dos servidores.

