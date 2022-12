No TCU, Dantas diz que Moraes 'encarna defesa da democracia e instituições'

Ao tomar posse como novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro Bruno Dantas afirmou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, encarna a "defesa da democracia e instituições". Moraes foi convidado para sentar na mesa de honra da cerimônia, na manhã desta quarta-feira, 14, na sede do TCU, em Brasília.

"Quebrei o protocolo e fiz que estivesse presente em nossa mesa esse homem que encarna defesa a democracia e instituições", disse Dantas no início de seu primeiro discurso como presidente do TCU. O ministro também agradeceu a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e de demais autoridades.

Sinalizando apoio ao TSE, Dantas afirmou que o discurso de Moraes na última segunda-feira, 12, durante a cerimônia de diplomação de Lula, "expressa seu sentimento". Na ocasião, ao defender o processo eleitoral, Moraes disse que irá responsabilizar extremistas autoritários e os que atacaram a democracia. "Eu poderia, ministro Alexandre de Moraes, repetir cada palavra pronunciada", disse o novo presidente do TCU.

