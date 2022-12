Mudança na Lei das Estatais que permite Mercadante no BNDES uniu bases do PT e do PL

O Projeto de Lei que altera a Lei das Estatais foi aprovado pela Câmara dos Deputados, na noite desta terça-feira,13, e foi apoiado por apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). A mudança permitiu a indicação do petista Aloizio Mercadante para o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Por 314 votos a 66, a votação uniu bancadas do PT e do PL na Câmara e aprovou alterações que flexibilizam as restrições em relação à nomeação de políticos para presidência e diretorias de empresas públicas. Com as mudanças, o período até os políticos poderem atuar como presidentes ou diretores de empresas estatais ou conselheiros de agências reguladoras diminuiu de 36 meses para 30 dias.

Outra mudança pautada na votação foi o limite para despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista, que passará de 0,5% para 2% da receita operacional bruta do exercício anterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, a lei permite a ampliação do limite até 2%, mas condiciona a uma justificativa baseada em parâmetros de mercado ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de Administração.

Apenas o PSDB, Cidadania e Novo foram contrários à mudança, assim como o deputado federal Marcon (PT-RS). Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal por São Paulo votou a favor da mudança, mas não se manifestou formalmente sobre a pauta, assim como seus colegas de partido.

O ex-ministro Aloizio Mercadante se beneficiará diretamente com a alteração da lei, pois foi anunciado por Lula para a presidência do BNDES e poderá assumir o cargo logo no início de 2023.

O texto-base do Projeto de Lei, de autoria da deputada Celina Leão (PP-DF), segue para ser votado no Senado. A Lei das Estatais foi aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB), em 2016.



Sobre o assunto Bruno Dantas toma posse como presidente do Tribunal de Contas da União

Itamaraty terá pela primeira vez mulher como secretária-geral

Lula instruiu a restabelecer relações com a Venezuela, diz Mauro Vieira

Lula escolhe Luiz Marinho para Ministro do Trabalho

Moraes sinaliza que julgamento sobre orçamento secreto deve terminar amanhã

Izolda, Camilo e a briga pelo MEC no governo Lula: Jogo Político #215

Tags