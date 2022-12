MPF defende nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital

O Ministério Público Federal (MPF) defendeu a nomeação de uma candidata que solicitou o reposicionamento em classificação do resultado de um concurso, após ter ficado fora do número de vagas previstas no edital do certame.

O órgão considera que candidatos podem ser aprovados em um concurso público mesmo fora do número de vagas previstas no edital, caso haja desistência ou exoneração de aprovados.

A candidata que enviou a reclamação foi aprovada em 14º lugar na ampla concorrência. Eram ofertadas 7 vagas para essa categoria e 1 vaga reservada para pessoas com deficiência.

No entanto, o MPF encaminhou manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que destaca a nomeação de candidatos classificados até a 12ª posição. Porém, desse número, cinco tomaram posse e sete desistiram da vaga. O candidato aprovado na vaga para deficientes também informou desistência.

Segundo o edital do concurso, a transferência das vagas destinadas a pessoas com deficiência para a ampla concorrência se daria em caso de falta de candidatos, reprovação no concurso ou na avaliação médica.

Nesse caso, com a desistência dos candidatos anteriormente convocados, a autora do reclame passaria a se classificar dentro do número de vagas garantidas pelo edital.

A subprocuradora-geral da República Cláudia Marques considerou a admissibilidade da reclamação e a procedência do pedido.

“Demonstrado o surgimento de vaga prevista no edital e a respectiva necessidade de provimento do cargo durante o prazo de validade do concurso, por meio das nomeações não providas, deve ser reconhecido o direito subjetivo da recorrente à nomeação ao cargo público”, reforçou.



