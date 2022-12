Bruno Dantas toma posse como novo presidente do TCU

O ministro Bruno Dantas tomou posse nesta quarta-feira, 14, como novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Eleito oficialmente para o cargo na última quarta-feira, 7, Dantas estava à frente da Corte de Contas interinamente desde o mês de julho, em razão da aposentadoria da ministra Ana Arraes.

O também ministro Vital do Rêgo assume a vice-presidência da Casa e acumulará também a função de corregedor.

A cerimônia, realizada na sede do TCU em Brasília, conta com a presença do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e de demais autoridades.

Dantas exercerá a Presidência do TCU durante o ano de 2023, assim como o vice-presidente, ministro Vital do Rêgo.

O exercício do mandato de ambos os cargos se inicia a partir de 1º de janeiro, com a possibilidade de reeleição por igual período.

Formado em Direito, Bruno Dantas foi indicado pelo Plenário do Senado Federal, em 2014, para assumir o cargo de ministro do TCU. Antes de iniciar sua trajetória no Tribunal, compôs o Conselho Nacional de Justiça (biênio 2011/2013) e o Conselho Nacional do Ministério Público (biênio 2009/2011).

