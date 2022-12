"Ainda tem muita gente para prender", diz Alexandre de Moraes sobre atos golpistas

Dois dias depois da tentativa de invasão de bolsonaristas à sede da Polícia Federal em Brasília, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que "ainda existe muita gente para prender". Sem entrar em detalhes, o ministro fez comentário em um evento de magistrados nesta quarta-feira, 14.

O comentário foi feito na sequência da fala do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, sobre prisões e multas aplicadas aos envolvidos nos ataques ao Capitólio, nos Estados Unidos, em 2021. Na época, apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o prédio público por questionarem o resultado das eleições que definiram Joe Biden como presidente. No dia da invasão, as duas casas legislativas retificaram a vitória do oponente de Trump.

"Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? Lá, 964 pessoas já foram detidas, nos 50 estados, acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro", disse o ministro Dias Toffoli.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sequência, sem mencionar diretamente o caso recente protagonizado por bolsinaristas, o ministro comentou: "Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente pra prender e muita multa para aplicar".

Na segunda-feira, 12, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (PF) e a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal cercaram ontem o hotel do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após grupos extremistas darem início a ações violentas em Brasília. Os ataques começaram horas após a cerimônia de diplomação de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O tumulto foi iniciado depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária do indígena José Acácio Serere Xavante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). A prisão foi decretada a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) por indícios de crimes de ameaça, perseguição e manifestações antidemocráticas em vários pontos de Brasília.

Sobre o assunto 'A ordem é prender', diz governador do DF sobre ataques bolsonaristas em Brasília

Tumulto em Brasília: PF isola hotel de Lula e bolsonaristas queimam veículos

Bolsonaristas tentam invadir PF após prisão de indígena por ordem de Moraes

Diplomação de Lula é recebida com elogios de apoiadores e críticas de bolsonaristas

Tags