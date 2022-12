Vereadora do PDT diz que Câmara está virando "puxadinho" da Prefeitura

Correligionários do PDT bateram boca após a vereadora criticar a "influência" do Executivo na Câmara

Em sessão nesta terça-feira, 13, a vereadora Ana Paula (PDT) disse acreditar que a Câmara Municipal estaria virando "puxadinho" da Prefeitura de Fortaleza. A crítica se refere à forma como tem tramitado matérias que são enviadas pela gestão municipal para serem votadas pelos vereadores. Em pauta, estava o projeto que modifica Zona Especial de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (Zedus) da Aldeota.



"Meu voto é não para todas as matérias que chegarem com essa celeridade, preterindo matérias que temos nesta Casa. Me fazendo pensar que essa Casa está virando um puxadinho da Prefeitura de Fortaleza", disse a vereadora.

Segundo ela, os parlamentares são "surpreendidos todos os dias" com matéria do Poder Executivo que esperam apenas aprovação sem abertura de diálogo na Câmara, para que os vereadores "balancem a cabeça como calangos". "Os vereadores são surpreendidos com matérias do Poder Executivo para que os vereadores balancem a cabeça igual calango para dizer sim à prefeitura", afirmou ainda.

Ana Paula disse ainda que a postura da Casa seria de "submissão" com relação à prefeitura: "Isso é uma falta de respeito e eu espero que a Câmara possa rever essa postura de submissão como se estivessem só para aprovar os projetos da prefeitura".



A fala provocou um bate boca com o vereador Adail Jr., integrante da mesma legenda, que presidia a mesa diretora. Ele rebateu que a Casa é "soberana". "Foi em referencia à fala de vossa excelência. Essa Casa não é submissa. Como vereador dessa casa, eu vou defender a liberdade. Eu sou imparcial, mas vou fazer a defesa. Eu não sou submisso a nenhum prefeito", disse.

