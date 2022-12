Diplomação de candidatos cearenses eleitos acontece nesta sexta-feira, 16

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizará a diplomação de candidatos(as) eleitos(as) e suplentes nas eleições de 2022 nesta sexta-feira,16

A cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de 2022 do Ceará está marcada para esta sexta-feira, dia 16 de dezembro, às 17 horas. O evento está previsto para acontecer na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Os cargos de governador e vice-governadora, senador, 46 deputados(as) estaduais e 22 deputados(as) federais serão diplomados na ocasião.

Apenas os candidatos e candidatas eleitos(as), os membros da Corte da Justiça Eleitoral e a Assessoria de Imprensa e Cerimonial da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal e do Governo do Estado terão a entrada permitida.

O evento não permitirá a entrada de acompanhantes, assessores e fotógrafos, por conta da capacidade física do local.



Os diplomas dos candidatos suplentes serão emitidos e validados de forma eletrônica e, apesar de serem declarados(as) diplomados(as) na cerimônia do dia 16/12, não deverão comparecer à solenidade.

