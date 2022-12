Câmara de Fortaleza aprova homenagem a entidade que apoia atos golpistas

Proposta passou com 28 votos a favor e 7 contra

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, com expressiva maioria, a realização de sessão solene para homenagear a Associação Ordem e Liberdade (Ascol). A entidade defende nas redes sociais as manifestações golpistas realizadas nas portas de quartéis contra o resultado das eleições e pedindo que as Forças Armadas deem um golpe de Estado.

A proposta foi apresentada pelo vereador Jorge Pinheiro (PSDB). Na justificativa, ele afirma que a entidade tem associados em 14 cidades do Ceará e também nos Estados Unidos e na Europa. O parlamentar afirma que a associação atua em defesa de "liberdades individuais, pelos valores da família" e oferecer aos associados atendimento jurídico, convênios e parcerias.

A proposta de homenagem a entidade favorável a manifestações golpistas foi criticada pelos vereadores Adriana Gerônimo, Gabriel Aguiar (ambos do Psol), Guilherme Sampaio (PT) e Júlio Brizzi (PDT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adriana chegou a criticar o fato de a Câmara ter permitido que o projeto tramitasse. O vereador Sargento Reginauro (União Brasil) reclamou da postura. "Pensamento conservador está sendo criminalizado", disse.

Veja como votaram os vereadores

SIM

Ana Aracapé (PL)

Bruno Mesquita (Pros)

Carlos Mesquita (PDT)

Carmelo Neto (PL)

Danilo Lopes (Avante)

Didi Mangueira (PDT)

Dr. Luciano Girão (Progressistas)

Emanuel Acrízio (Progressistas)

Estrela Barros (Rede)

Eudes Bringel (PSB)

Fábio Rubens (PSB)

Gardel Rolim (PDT)

Inspetor Alberto (PL)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Julierme Sena (União Brasil)

Kátia Rodrigues (Cidadania)

Lúcio Bruno (PDT)

Marcelo Lemos (União Brasil)

PP CELL (PSD)

Paulo Martins (PDT)

Pedro França (Cidadania)

Priscila Costa (PL)

Professor Enilson (Cidadania)

Renan Colares (PDT)

Ronaldo Martins (Republicanos)

Sargento Reginauro (União Brasil)

Tia Francisca (PL)

NÃO

Adriana Gerônimo (Psol)

Enfermeira Ana Paula (PDT)

Gabriel Aguiar (Psol)

Guilherme Sampaio (PT)

Júlio Brizzi (PDT)

Larissa Gaspar (PT)

Ronivaldo Maia (sem partido)

SEM VOTO

Adail Júnior (PDT)

Antônio Henrique (PDT)

Cláudia Gomes (PSDB)

Cônsul do Povo (PSDB)

José Freire (PSD)

Leo Couto (PSB)

Márcio Martins (Pros)

Stelio Frota (PMB)

Wellington Sabóia (PMB)

Sobre o assunto Vandalismo em Brasília foi praticado em parte por manifestantes de QG do Exército

Cantora Margareth Menezes aceita convite de Lula para ser ministra da Cultura

Bolsonaro não se manifestou sobre depredações em Brasília

Izolda pede à presidente do STF liberação de verbas dos precatórios do Fundef

Extremistas confrontam polícia e incendeiam veículos em Brasília

Protesto em Brasília hoje: veja últimas notícias e entenda causa

Tags