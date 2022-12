Bolsonaro reza com padre e apoiadores após diplomação de Lula

É a terceira vez que Jair Bolsonaro (PL) se encontra com apoiadores em público desde o fim do segundo turno das eleições

Jair Bolsonaro (PL), atual presidente da República, se encontrou, pela terceira vez em uma semana, com centenas de apoiadores que se reuniram em frente ao Palácio do Alvorada, nesta segunda-feira, 12. O encontro ocorreu logo após a cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

O presidente estava acompanhado de um religioso, conhecido como Padre Genésio, que iniciou uma oração entre os apoiadores. Genésio pediu bençãos para o povo brasileiro “que por 14 anos, sucessivamente, foi roubado, foi estuprado por uma organização criminosa”. O padre chegou a gritar "Senhor, dai coragem a ele!" durante a oração.

Os apoiadores de Bolsonaro respondiam o religioso com gritos de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão". Desta vez, o presidente apenas acenou para os apoiadores de seu governo, sem fazer discurso.

Assista vídeo na íntegra:

