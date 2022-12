OAB-SP reduz valor da anuidade de 2023

A Ordem dos Advogados do Brasil Secional São Paulo (OAB-SP) aprovou, nesta segunda-feira (12), a redução do valor da anuidade paga pela advocacia para o exercício de 2023. O valor da anuidade atual de R$ 997,30 passa para R$ 870,38 para quem pagar à vista até 16 de janeiro próximo. É o sexto ano consecutivo que a entidade consegue evitar o aumento da anuidade.

Além da redução, explica em nota, quem fizer o pagamento à vista, terá mais 3% de desconto. "E, ainda, com o objetivo de beneficiar a todos com reduções reais, foi criada uma tabela de anuidade com abatimentos escalonados que também contempla quem optar pelo parcelamento de 4 a 12 vezes", explica a presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini.

Para o próximo ano, a OAB-SP também contará com a isenção automática do pagamento da anuidade para profissionais da advocacia com idade a partir de 70 anos e que tenham contribuído com a secional por pelo menos 30 anos. Patrícia destacou que a redução, uma promessa de campanha, é algo inédito na história.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags