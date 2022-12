Ex-juiz bolsonarista pede prisão de Alexandre de Moraes ao STM

O ex-juiz Wilson Issao Koressawa apresentou representação criminal no Superior Tribunal Militar (STM) e um pedido de prisão preventiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O assunto movimentou as redes bolsonaristas no fim de semana.

Koressawa é figura frequente entre os agitadores de manifestações antidemocráticas e já foi autor de ao menos um pedido anterior de prisão de ministros do STF, em setembro de 2021. Em janeiro de 2022, o ex-juiz entrou com pedido de prisão do apresentador da TV Globo William Bonner por "incentivo à vacinação". Ambos foram negados pela Justiça.

A nova ação, contra Moraes, foi aberta no último dia 5 e será analisada pelo ministro Artur Vidigal de Oliveira. No processo, foram protocoladas duas petições, mas os documentos não podem ser acessados pelo público externo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Koressawa foi juiz no Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) de 1994 a 2001 e, posteriormente, atuou como promotor de Justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), onde se aposentou em 2011 por invalidez permanente. Atualmente, atua como advogado e tem atuação política. Na eleição deste ano, foi candidato a deputado federal pelo PTB. Ele já havia disputado eleições anteriores para o Legislativo sem conseguir se eleger.

Sobre o assunto Lula diz que Bolsonaro deixa 'legado perverso' de desmonte de políticas públicas

Em discurso duro contra ataques à democracia, Moraes pede que Lula promova paz

Veja o discurso do presidente eleito Lula na íntegra na diplomação

Lula repete 2002 e chora durante discurso de diplomação no TSE

Cotada para ministra da Educação, Izolda chega junto a Lula e Alckmin em diplomação

Eduardo Girão anuncia candidatura à presidência do Senado contra Pacheco e Marinho

Taxa do lixo de Fortaleza: veja como votaram os vereadores nas comissões da Câmara

Pelo segundo dia, Bolsonaro aparece para apoiadores em Brasília

Tags