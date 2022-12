Estabilidade democrática não é ausência de turbulências, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que a Justiça Eleitoral conseguiu manter a estabilidade democrática no País, mas que isso não significa ausência de turbulências e embates. "Como se verificou nessas eleições, estabilidade democrática não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques ao sistema eleitoral e à própria democracia". Segundo ele, a estabilidade significa a "observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e íntegra responsabilização daqueles que queriam criar um regime de exceção."

No discurso, feito durante a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 12, o ministro disse que os "extremistas criminosos" que atacam o sistema eleitoral e as instituições não conhecem o poder Judiciário. "O Judiciário brasileiro tem coragem, força, tem serenidade e altivez, manteve sua independência e imparcialidade, garantindo respeito ao estado de direito e realizando eleições limpas, transparente e seguras", reforçou.

Moras condenou, ainda, os ataques pessoais feitos a membros do Judiciário - dos quais ele próprio foi um dos principais alvos. "Quero destacar a coragem do STF, TSE, que enfrentaram toda a sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular", disse, e em seguida foi aplaudido pela plateia.

