Em discurso duro contra ataques à democracia, Moraes pede que Lula promova paz

Em discurso realizado na diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 12, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), condenou duramente os ataques à democracia feitos ao longo do processo eleitoral.

"A diplomação tem duplo significado. Além do reconhecimento de vitória da chapa atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do estado de direito contra ataques antidemocráticos", afirmou o ministro. Ele destacou, ainda, que a desinformação e discurso de ódio foram proferidos por "diversos grupos organizados" que já foram identificados e garantiu que eles "serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições".

Moraes também fez um apelo pela pacificação do País e disse que Lula governará para mais de 215 milhões de brasileiros a partir de 1º de janeiro. "Senhor presidente eleito, atividade política deve ser realizada sem ódio, sem discriminação e sem violência. A consequência do ódio e da violência é vazio e mágoa", afirmou.

"Encerra assim mais um ciclo democrático com respeito à soberania popular e à Constituição e com o seu término as paixões eleitorais devem ser substituídas pelo respeitoso embate" de ideias, ressaltou o ministro.

