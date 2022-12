Eduardo Girão anuncia candidatura à presidência do Senado contra Pacheco e Marinho

O senador cearense Eduardo Girão (Podemos) anunciou que vai concorrer à presidência do Senado com votação marcada para 1° de fevereiro. Pelas redes sociais, no domingo, 11, o senador confirmou ter lançado candidatura "independente e altiva". Ele vai disputar a vaga com o atual presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), e Rogério Marinho (RN), que foi indicado pelo Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro.

Girão criticou a forma como o Senado é conduzido atualmente, citando "dezenas e centenas" de projetos, segundo ele, engavetado por decisão da Mesa Diretora."Hoje não me sinto representado pois demandar legítimas são engavetas por decisões monocráticas. Essa Casa tem dever pela democracia. Sei que é difícil, mas dia 01/02 será final de copa da política", disse o senador em comunicado no perfil.

Segundo parlamentar, suas propostas serão apresentadas nos próximos dias."Quanto mais candidatos melhor para ter a alternância do Poder na Casa", ressaltou ele, fazendo referência aos outros dois nomes que disputam a vaga. "Sei que é muito difícil, mas o grande trunfo dessa eleição vai ser você, que está cada vez mais gostando e participando da vida política do seu país", pontuou ainda o senador.

A eleição à presidência do Senado é feita com votos dos próprios senadores, para um mandato de dois anos no cargo. O atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco é apoiado por legendas do Centrão e pela base do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido tem tentado a articulação para que o novo governo formalize apoio à candidatura de Pacheco.

O PSD anunciou os nomes de cinco políticos para integrar a equipe de transição. Pacheco, no entanto, se manteve neutro durante as eleições, mas já conversou com a equipe de Lula e com o próprio presidente eleito. Há também uma vontade de Lula para atrair em definitivo o PSD para sua base de apoio.

A movimentação é para criar uma frente contra o PL, partido de Bolsonaro, que saiu das eleições como a maior bancada do Senado. A legenda lançou o nome de Rogério Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento Regional na gestão de Bolsonaro. A legenda saiu fortalecida na renovação de um terço dos senadores, tendo em 2023, 14 parlamentares. Já o PSD de Pacheco aparece logo atrás, com 11 senadores.

