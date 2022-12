Diplomação de Lula é recebida com elogios de apoiadores e críticas de bolsonaristas

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) receberam os diplomas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo presidente do órgão, o ministro Alexandre de Moraes. Vários políticos do Ceará e do Brasil se pronunciaram sobre a diplomação do presidente eleito. Alguns elogiaram, outros criticaram.

Diplomado pela 3ª vez como presidente eleito pelo povo brasileiro. Muito obrigado.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/ency2wD2pP — Lula (@LulaOficial) December 12, 2022

O ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT) esteve no evento, ao lado da atual governadora Izolda Cela e do governador eleito Elmano de Freitas (PT). O político pediu, em suas redes sociais, “que o Brasil viva novamente tempos de paz” e publicou algumas fotos durante a cerimônia.





Acompanhando, em Brasília, a diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Momento histórico para o nosso país. Que o Brasil viva novamente tempos de paz, sem ódio ou ameaças à democracia. (cont) pic.twitter.com/9bkQRbcoqq — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 12, 2022

André Janones (Avante), deputado federal e um dos maiores apoiadores de Lula durante a campanha eleitoral, também comentou a diplomação do presidente eleito em seu Twitter.

AGORA É OFICIAL: Lula é o 39º Presidente da República Federativa do Brasil! Um metalúrgico operário é o pronto brasileiro de toda a história a ocupar por três vezes o cargo mais importante da nossa nação!!! — André Janones (@AndreJanonesAdv) December 12, 2022

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, deu os parabéns a Lula e lhe desejou boa sorte. “Respiramos um pouco mais aliviados e com a esperança renovada para continuarmos na luta por um Brasil justo e igualitário!”, escreveu o político.

Celebramos um momento importante para a democracia em nosso país. Respiramos um pouco mais aliviados e com a esperança renovada para continuarmos na luta por um Brasil justo e igualitário! Parabéns ao presidente Lula e boa sorte em mais essa trajetória.



Ricardo Stuckert pic.twitter.com/obHSIrrVvx — Carlos Lupi (@CarlosLupiPDT) December 12, 2022

A ex-candidata à presidência pelo MDB e rival de Lula durante o primeiro turno das eleições, Simone Tebet, disse que a diplomação é “a oficialização do resultado das urnas e da vontade soberana do povo brasileiro” e parabenizou o petista.

Parabéns ao presidente eleito @lulaoficial e ao vice-presidente @geraldoalckmin pela diplomação hoje no @tsejusbr. Essa é a oficialização do resultado das urnas e da vontade soberana do povo brasileiro que escolheu seus representantes de forma democrática. — Simone Tebet (@simonetebetbr) December 12, 2022

José Guimarães, vice-presidente nacional do PT e deputado federal pelo partido no Ceará, publicou uma foto de Lula e Moraes durante a cerimônia de diplomação.



Outro político cearense que festejou a diplomação de Lula foi Renato Roseno, deputado estadual pelo Psol. “A democracia venceu!”, escreveu.





Fernando Haddad (PT), escolhido para o Ministério da Fazenda na gestão de Lula, disse que o discurso do presidente eleito “foi uma aula sobre democracia”.



O discurso de diplomação do presidente Lula foi uma aula sobre democracia, diplomacia e respeito ao nosso povo. O pesadelo acabou. O Brasil está de volta para os brasileiros e para o mundo. Grande dia.



@ricardostuckert pic.twitter.com/V0j2NQ98ZJ — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) December 12, 2022

Os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e oposição do futuro governo Lula também se pronunciaram sobre a diplomação do petista e criticaram o evento. André Fernandes (PL), eleito deputado federal pelo Ceará nas eleições de 2022, comentou sobre a ocasião e compartilhou um vídeo do ministro Alexandre de Moraes em que fala “missão dada é missão cumprida”, destacando a frase.



Sim, o crime no Brasil compensa! — André Fernandes (@andrefernm) December 12, 2022

“Missão dada é missão cumprida!” pic.twitter.com/SbzAdtw8bI — André Fernandes (@andrefernm) December 12, 2022

Carmelo Neto, eleito deputado estadual também pelo PL, mostrou sua indignação em relação à diplomação de Lula. “Acabaram de diplomar um ladrão Presidente da República e você aí achando que existe Justiça no Brasil”, escreveu.



Acabaram de diplomar um ladrão Presidente da República e você aí achando que existe Justiça no Brasil... — Carmelo Neto (@carmelonetobr) December 12, 2022

Ele ainda citou Jair Bolsonaro ao criticar Lula em outra publicação. “O sujeito que roubou, foi condenado e preso dizendo que Bolsonaro é inimigo da democracia. Duro é saber que tem gente que cai nessa conversa…”, escreveu.

“Você, que está indignado vendo Lula ser diplomado e não acredita na volta do crime ao poder: permaneça fazendo o que é certo. Não é porque esse ladrão "se deu bem" que o crime compensa, que o errado virou certo, que os valores se inverteram. Mantenha seus princípios sempre!”, finalizou em outra publicação.

