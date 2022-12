Diplomação de Lula e Alckmin: acompanhe ao vivo solenidade do TSE 

Autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo farão parte da mesa oficial da solenidade. Com cerca de mil convidados, a cerimônia terá forte esquema de segurança

A diplomação do presidente e vice eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), terá início às 14h desta segunda-feira, 12, no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (12), em Brasília. Os diplomas são assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que também abrirá a sessão solene e designará dois ministros da Corte para conduzirem Lula e Alckmin ao Plenário.

Assista ao vivo diplomação de Lula:

O petista comandará o Brasil pela terceira vez, após vencer a eleição presidencial de 2022 contra o atual presidente e ex-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Os dois travaram a mais apertada disputa em eleições presidenciais da história do Brasil. É a primeira vez que um presidente candidato à reeleição não é reeleito.

Autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo farão parte da mesa oficial da solenidade. Com cerca de mil convidados, a cerimônia terá forte esquema de segurança. O ritual deverá se repetir para os eleitos para governador e vice-governador, nos 27 tribunais regionais eleitorais do país, e deputados federais, estaduais e distritais até 19 de dezembro.

Todos os chefes de Estado e de governo dos países que têm relações diplomáticas com o Brasil foram convidados para a posse do presidente eleito, no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília. Os convites foram feitos, oficialmente, pelo Ministério das Relações Exteriores às embaixadas em Brasília e às representações no exterior.

A coordenadora do grupo e futura primeira-dama, Janja Lula da Silva, e outros integrantes participaram de entrevista coletiva nesta quarta-feira, 7, no Centro Cultural Banco do Brasil. Segundo Janja, a expectativa é que 300 mil pessoas participem da festa da posse na capital federal, evento que está sendo chamado de Festival do Futuro.

O PT lançou, também na quarta passada, uma campanha de arrecadação para a festa da posse. O valor arrecadado será usado no transporte, alojamento e acolhimento das caravanas que vêm a Brasília, na montagem da estrutura dos shows e atrações do festival, no reforço da segurança, nas exibições culturais, entre outros.

As últimas atrações anunciadas para o Festival do Futuro foram Paulo Miklos, Zélia Duncan, Thalma de Freitas, Francisco el Hombre, Jards Macalé e Geraldo Azevedo. Na semana passada, já haviam sido confirmados Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Margareth Menezes e Paulinho da Viola. Titi Müller e Paulo Vieira farão a transmissão do evento.

