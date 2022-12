Cerca de 40% dos brasileiros querem negros e mulheres em metade dos ministro de Lula

41% dos brasileiros gostariam que mulheres e pessoas negras ocupassem cargos nos ministérios do novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As 2.526 pessoas entrevistadas pelo Instituto Update, à pedido da empresa de opinião pública Netquest, foram coletados de forma online entre 22 de novembro e 5 de dezembro de 2022, antes do anúncio de cinco ministros na sexta-feira, 9.

Segundo os dados, 41% dos respondentes “concordam” ou “concordam muito” que o presidente deve nomear mulheres para serem ministras em metade dos ministérios, mesmo que não sejam conhecidas ou não sejam da política, conforme a CNN.

Outros 39% dos entrevistados são favoráveis à nomeação de pessoas negras para serem ministras em metade das pastas. Em ambos os casos, os entrevistados mostraram não se importar com experiência política, contanto que haja os grupos minoritários no governo.

Na sexta, o presidente eleito divulgou o nome de cinco ministros: Fernando Haddad para Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, José Múcio como titular da Defesa, Flávio Dino na Justiça, e Mauro Vieira como ministro das Relações Exteriores.

Durante a reunião, Lula foi perguntado por jornalistas sobre a pouca diversidade entre os escolhidos. Lula ressaltou que a escolha dos cinco ministros foi feita a partir de uma análise das qualificações de cada um, mas afirmou que "Governo terá a cara da sociedade brasileira".



“Vão ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar muita gente para participar. Vai ter mulher, homem, negros, índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira em sua total plenitude”, completou.

