Caminhões de bloqueios golpistas já foram usados no tráfico de drogas e contrabando

Caminhões usados em bloqueios golpistas, que questionam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já estiveram envolvidos em crimes como tráfico de drogas, contrabando e crime ambiental registrados pela polícia. As informações constam de documento enviado pela Polícia Rodoviária Federal(PRF) ao Supremo Tribunal Federal (STF) e obtido pela Folha de S. Paulo.

A polícia fez um levantamento de placas dos veículos que participaram de um comboio organizado por manifestantes em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 5 de novembro. Na quarta-feira, 7, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou aplicação de multa de R$ 100 mil para donos de 177 caminhões envolvidos em atos antidemocráticos no Estado, que foram listados no documento. A decisão pediu também a retirada de circulação dos veículos.

O envolvimento dos caminhões foi mencionada pelo procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Pereira, em ofício enviado ao STF. "Alguns desses veículos têm, inclusive, envolvimento com ilícitos anteriores, conforme informado pela PRF", disse no documento.

Segundo a Folha, os donos dos veículos listados como participantes dos bloqueios são os mesmos que aparecem nos boletins de ocorrência registrados pela polícia. Um dos veículos citados já havia sido apreendido em outubro, um mês antes dos protestos dos quais participou.

Segundo documento da PRF, ele foi abordado em Santa Catarina transportando três toneladas de drogas. O caminhão estava registrado como de propriedade da empresa Sipal Indústria e Comércio, que teve oito veículos registrados como participantes de atos antidemocráticos. A empresa inclusive teve as contas bloqueadas no dia 17 de novembro, após decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Em outro caso, caminhões registrados em nome de Evandro Bedin, usados nos atos, também foi pegos pela polícia operando para contrabando, em 2018. O condutor do veículo já havia sido preso em outras ocasiões por transportar caixas de cigarros vindos do Paraguai, sem documentos de autorização.

Outro veículo que consta no documento já havia sido apreendido em boletim registrado por crime ambiental, em nome de Vanteir Pereira da Silva. Todos os citados foram procurados pela Folha para prestar esclarecimentos, mas não houve retorno.

