Ataque às urnas é fenômeno mundial, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que nesta segunda-feira, 12, o ataque às urnas e à democracia, como tem sido visto no Brasil, é um fenômeno observado no mundo todo. Segundo ele, a cartilha autoritária envolve a utilização em massa das redes sociais, "subvertida para fake news e discursos de ódio", e ataques à mídia tradicional, às instituições e, em especial, ao Judiciário e aos seus membros. Moraes discursou na diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro observou que "grupos extremistas, antidemocráticos" pretendem desacreditar a democracia atacando seus instrumentos, como o sistema eleitoral - seja o voto impresso ou eletrônico. "A partir do ataque pretendem substituir o voto popular por um regime de exceção, por uma ditadura", destacou.

Moraes disse que a Justiça Eleitoral se preparou para lidar com esses ataques e avaliou que houve "eficácia" no combate a eles, como a ampliação dos mecanismos de confiabilidade do sistema eleitoral, do acesso às etapas do calendário eleitora e o convite a observadores nacionais e internacionais.

