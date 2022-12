No dia dos Direitos Humanos, Sarto entrega escola com homenagem a Rosa da Fonseca

Escola em homenagem à professora, ativista e ex-vereadora foi inaugurada neste sábado no Residencial Luiz Gonzaga, no Jangurussu

Na mesma data que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o prefeito José Sarto (PDT) inaugurou na manhã deste sábado, 10, uma escola que homenageia a professora, ativista e ex-vereadora de Fortaleza, Rosa da Fonseca, no Jangurussu.

Presa e torturada durante a Ditadura Militar, Rosa atuou por décadas como militante da democracia e dos direitos humanos no Ceará e faleceu em junho deste ano. A partir de hoje, a ex-vereadora batizará uma escola de ensino infantil e fundamental localizada no Residencial Luiz Gonzaga, projeto de habitação popular que abriga 1.760 famílias.

“A Rosa foi presa e torturada por uma denúncia feita pelo então ministro da Educação, Jarbas Passarinho. Então, o que temos hoje aqui é uma reparação histórica”, afirma o médico sanitarista Manoel Fonseca, irmão de Rosa. “Que se discuta aqui ciência, liberdade, democracia e justiça. Esses são os princípios que Rosa sempre defendeu”, destaca.

O prefeito José Sarto também ressaltou o histórico da homenageada. “Eu tive o privilégio de ser vereador com a Rosa, ela foi a vereadora mais votada de Fortaleza e eu me elegi com ela. E eu tinha o maior medo dela, porque eu era o presidente da Câmara e pensava ‘vixe, essa mulher vai me dar muito trabalho’. Mas vi que era a pessoa mais doce que existia. Dura quando tinha que ser, na posição ideológica, mas, no trato pessoal, uma doçura”, diz.

Segundo o prefeito, 600 crianças já estão inscritas para estudar na escola, que conta com salas climatizadas, biblioteca e laboratórios de robótica e química, além de uma quadra poliesportiva. Sarto destaca que esta é a sexta escola de alto investimento inaugurada pela gestão – incluindo quatro unidades de tempo integral e duas de tempo parcial.

O investimento para a unidade, de pouco mais de R$ 9,2 milhões, foi financiado pela Prefeitura e integra plano de expansão da rede municipal de educação, feito em parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Presente no evento, o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, destacou qualidade da obra.

Para as pequenas Ana Luísa, 11, e Beatriz, 10, moradoras do Luiz Gonzaga e que devem estudar no local, a nova escola é “muito melhor” que a antiga unidade da região. Questionadas sobre o que mais gostaram da nova obra, as duas foram diretas: “Do ar-condicionado. Essa nova é muito mais bonita, mas o melhor é que a sala fica geladinha”.

Além do prefeito, do presidente do FNDE e de Manoel Fonseca, também participaram da inauguração Isabel Cristina Fonseca, irmã da ex-vereadora, os secretários Dalila Saldanha (Educação), Samuel Dias (Infraestrutura), Paulo Henrique Lustosa (Regional 9) e diversos vereadores, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT).



