"Se tiver qualquer problema, vamos conversar", diz Lula sobre orçamento secreto e relação com Lira

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 9, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sobre o julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a legalidade do orçamento secreto e um possível atrito com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) após a decisão.

O petista foi questionado sobre a votação no STF e a relação com Lira, visto que os dois têm posicionamentos distintos sobre a questão. Durante a campanha presidencial, por exemplo, o petista direcionou várias críticas ao orçamento secreto.

Lula afirmou que o processo das emendas está em votação no STF desde antes das eleições e disse que não tem poder para interferir na decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Esse processo das emendas do orçamento secreto está na Suprema Corte antes das eleições, antes de eu ser [eleito] presidente da República. E se está na Suprema Corte, em algum momento eles vão pautar. Eu, sinceramente, não tenho, ainda, nenhuma interferência e nenhum poder de interferência para decidir como e quando eles vão votar”, apontou.

Lula também considerou a emenda de deputados como importante, mas afirmou que não precisa ser secreta.

“A emenda do deputado pode ser uma emenda muito importante, se ela estiver acoplada ao orçamento do governo e às obras preferenciais do governo. Quem decide liberar a emenda é, na verdade, o Poder Executivo. Todo mundo sabe que eu penso isso. O presidente Lira sabe que eu penso isso e quero dizer para vocês que, se tiver qualquer problema, nós vamos conversar”, explicou.



Mesmo com a possível insatisfação do Congresso, o petista afirmou que está “tranquilo”, e disse que, além de Lira, conversou duas vezes com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD). O presidente eleito ressaltou que, se necessário, “conversará 10 vezes para fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo”.



Lula reuniu a imprensa nesta sexta-feira para divulgar uma lista inicial com os nomes de cinco ministros que farão parte da nova gestão.

Sobre o assunto Gilmar Mendes diz que STF julgará orçamento secreto ainda em 2022

Julgamento de orçamento secreto pelo Supremo trava PEC na Câmara

Governo Lula precisa romper com prática do orçamento secreto, dizem analistas

STF suspende julgamento sobre orçamento secreto; sessão será retomada na 4ª feira

Lindôra Araújo sobre orçamento secreto: Supremo não é palco político

Partidos que pedem fim de orçamento secreto dizem no STF que RP9 se tornaram 'barafunda'

Tags