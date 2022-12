Quem são os cinco ministros anunciados por Lula nesta sexta, 9

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva revelou, na manhã desta sexta-feira, 9, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, os primeiros cinco integrantes do seu futuro ministério. O petista indicou os primeiros integrantes da sua equipe para acelerar o processo de transição em áreas sensíveis como Economia, Defesa e Segurança Pública.

Conheça a história dos novos ministros:

Fernando Haddad - Ministro da Fazenda

HADDAD comentou que clima no Congresso é construtivo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)



Fernando Haddad nasceu em 25 de janeiro de 1963, em São Paulo. Seu pai, Khalil Haddad, emigrou do Líbano para o Brasil em 1947, e se estabeleceu como comerciante atacadista do setor têxtil. Sua mãe, Norma Thereza Goussain Haddad, era filha de libaneses.

Haddad cresceu no bairro Planalto Paulista, na zona sul da capital. Durante a infância e a adolescência, destacou-se por suas habilidades esportivas, conquistando faixa preta em tae kwon do e praticou kung fu. O candidato também jogou handebol, chegando a ser vice-artilheiro do campeonato paulista entre 1977 e 1978.

Professor Doutor do DCP-USP, o petista possui graduação em Direito (1985), mestrado em Economia (1990) e doutorado em Filosofia (1996), todos pela Universidade de São Paulo. Foi Subsecretário de Finanças do município de São Paulo (2001-2003), Assessor Especial do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão (2003 -2004), Secretário Executivo do Ministério da Educação (2004 -2005) e Ministro da Educação (2005-2012). Foi também prefeito da cidade de São Paulo. Ingressou como docente no DCP em 1997.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) disputou o governo de São Paulo, contra Tarcísio de Freitas (PL) em 30 de outubro, mas saiu derrotado.

Rui Costa - Casa Civil

O atual governador da Bahia, Rui Costa, está sendo cotado para o Ministério da Fazenda (Foto: Divulgação/PT)



Nascido em Salvador, capital da Bahia, no dia 18 de janeiro de 1963, o economista Rui Costa dos Santos é filho do metalúrgico Cloves dos Santos e da dona de casa Maria Luzia Costa dos Santos. Ele Rui foi o segundo filho, tendo um irmão mais velho, Robson, e dois mais novos, Roberval e Rosemeire. A família morava na Rua Major Cunha Matos, uma transversal da Ladeira do São Domingos, entre a Liberdade e a Baixa do Fiscal.

Doceira de mão cheia, dona Luzia confeitava bolos de festa para ajudar no orçamento da família, em parceria com amigas como Dilza Moinhos, madrinha de Rui. Cursou o ginásio no Colégio Estadual Luiz Tarquínio, na Boa Viagem. Depois veio o período da Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBa, hoje IFBA), onde Rui fez o curso técnico de Instrumentação Industrial.

Em 1983, no auge da efervescência sindical, Rui passou no vestibular da UFBA para Ciências Sociais. Na fábrica, o chefe aceitou um regime especial no qual ele trabalhava todos os dias até as 22 horas e compensava o resto nos sábados e domingos. Após a demissão em 1985, abandonou o curso, dada a incompatibilidade de horário. Em 1993, passou no vestibular da UFBA para o curso de Economia, no qual é graduado.

Rui Costa filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 1982, passando a trabalhar na construção de diretórios na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em 2000, disputou para a Câmara Municipal de Salvador e recebeu 5.835 votos (inicialmente como suplente). Em 2004, foi o vereador mais votado do PT, reeleito com 8.901 votos.

Na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal, teve atuação relevante em assuntos como a MP da empregada doméstica, indicação que hoje é Lei federal assinada por Lula; na indicação que resultou na Lei Municipal nº 6914/05, de estímulo à geração de empregos na área cultural.

Em 2006, foi candidato a deputado federal e recebeu 38.020 votos, mas ficou apenas como suplente, não sendo eleito. Em 2007, foi convidado a assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin), no primeiro governo Wagner.

Em 2010, foi eleito o deputado federal mais votado do PT Bahia, com 212.157 votos, em 398 municípios baianos (dos 417). A 54ª Legislatura vai até 2014. Em 2011, primeiro ano de mandato foi membro titular na Comissão Mista de Orçamento e na Comissão de Finanças e suplente na Comissão de Educação e da Comissão Especial da DRU, que visava à desvinculação de receitas da União. Também foi coordenador do Núcleo de Finanças do PT.

Foi indicado pela bancada federal do PT para ser o relator da área de saúde, quando preparou e votou o orçamento para o ano de 2012. Em janeiro de 2012, licenciou-se para assumir a chefia da Casa Civil da Bahia (no dia 5 de janeiro), no segundo governo Wagner.

Em 29 de novembro de 2013, o Partido dos Trabalhadores anuncia o nome de Rui Costa para disputar as eleições de 2014 ao Governo do Estado. Uma decisão aprovada por unanimidade pelo Diretório Estadual. Em 5 de outubro de 2014, Rui Costa é eleito governador da Bahia, no primeiro turno das eleições, com 3,5 milhões de votos. Em 2018, com 76% dos votos, Rui foi reeleito no primeiro turno e se tornou o governador da Bahia eleito com o maior percentual da história do estado.

Devido a acordos locais, desistiu de disputar uma vaga ao Senado nas eleições de 2022, mas foi fundamental na vitória de seu sucessor, Jerônimo Rodrigues (PT). Jerônimo derrotou o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), tido no início do pleito como o favorito.

José Múcio - Ministério da Defesa



O ex-ministro do TCU José Múcio (Foto: Reprodução)



José Múcio Monteiro Filho nasceu em Recife, no dia 25 de setembro de 1948. É um engenheiro civil e político brasileiro filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Foi presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) nomeado pelo governo Lula e ministro de Relações Institucionais durante o mesmo governo.

Por Pernambuco, foi deputado federal por cinco mandatos e secretário dos Transportes no governo Roberto Magalhães, além de prefeito de Rio Formoso e secretário de Planejamento da capital Recife durante o mandato de Roberto Magalhães.

Em 2009, foi indicado para compor o Tribunal de Contas da União (TCU), na vaga aberta pela aposentadoria do também pernambucano Marcos Vilaça, havendo assim deixado o ministério e renunciado ao mandato de deputado federal.

Em outubro do mesmo ano, assumiu como ministro do Tribunal de Contas da União, do qual se aposentou no início de janeiro de 2021, dois anos antes da aposentadoria obrigatória (aos 75).

“Busquei , incessantemente, ao longo desses anos e durante toda minha vida, construir pontes, pois considero que as melhores soluções são resultantes da soma dos diversos pontos de vista”, disse Múcio em seu discurso de despedida do TCU, em dezembro de 2020.

Recentemente, Múcio foi convidado para integrar o grupo de transição do governo Lula focado nos trabalhos da área de Defesa, já se projetando como potencial ministro e cumprindo a condição básica determinada pelo petista: ter um civil à frente da pasta.

Flávio Dino - Ministro da Justiça

Flávio Dino, governador do Maranhão, de quem Bolsonaro não gosta muito (Foto: FÁBIO LIMA)



Flávio Dino (PSB) já foi filiado ao PT e participou do governo de Dilma Rousseff. Hoje com 54 anos, tem um longo histórico de militância de esquerda. Na década de 1980, ao cursar Direito na Universidade Federal do Maranhão(UFMA), foi coordenador do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Em 1989, na primeira disputa de Lula à presidência, foi um dos líderes juvenis da campanha do petista.

Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 1987, e deixou a legenda em 1994 para assumir o cargo de juiz federal no Maranhão, seu estado natal. Decidiu abandonar a carreira na Justiça em 2006 e filiou-se ao PCdoB para ingressar novamente na política.

Durante o governo de Dilma Rousseff (PT), foi nomeado para a presidência da Embratur, permanecendo no cargo entre 2011 e 2014. Deixando a autarquia do governo federal, disputou o governo do Maranhão e saiu vitorioso. Em 2018 foi reeleito para o cargo, o qual deixou em abril deste ano para se dedicar à candidatura ao Senado, sendo eleito com quase 63% dos votos válidos.

Mauro Vieira - Relações Exteriores

Embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira já foi convidado a voltar para o o Itamaraty (Foto: Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)



Ex-ministro das Relações Exteriores do governo de Dilma Rousseff (PT), Mauro Vieira é hoje embaixador do Brasil na Croácia. Durante o governo da petista, ele foi chanceler brasileiro, cargo que volta a ocupar, entre 2015 e 2016. Ele já chefiou as embaixadas na Argentina e nos Estados Unidos, além de ter sido representante permanente do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas).

Sua saída do cargo de chanceler acontece com a entrada de Micher Temer (MDB) e a volta a um cargo no governo, com a indicação feita por Jair Bolsonaro (PL) ao posto na Croácia.

Lula e Vieira teriam se vinculado, apurou o jornalista Gerson Camarotti, do portal g1, quando o ex-presidente foi condenado e preso na Operação Lava Jato, em 2018. Na época, afirmou um interlocutor do presidente eleito, Vieira ligava constantemente para Lula.

