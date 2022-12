Quem é Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores de Lula

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira, 9, os nomes de cinco ministros do próximo governo. O petista fez as nomeações para os Ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa. Conheça embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira, novo representante das Relações Exteriores:

Mauro Vieira - Ministério de Relações Exteriores

Embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira já foi convidado a voltar para o o Itamaraty (Foto: Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)



Mauro Luiz Iecker Vieira, 71, nasceu no Rio de Janeiro e estudou no Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói. Ele é bacharel em direito pela Universidade Federal Fluminense. O político foi filiado ao PCdoB por 15 anos até trocar a legenda pelo PSB de Carlos Siqueira em 2021.

Ex-ministro das Relações Exteriores do governo de Dilma Rousseff (PT), Mauro Vieira é hoje embaixador do Brasil na Croácia. Durante o governo da petista, ele foi chanceler brasileiro, cargo que volta a ocupar, entre 2015 e 2016. Ele já chefiou as embaixadas na Argentina e nos Estados Unidos, além de ter sido representante permanente do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas).

Sua saída do cargo de chanceler acontece com a entrada de Micher Temer (MDB) e a volta a um cargo no governo, com a indicação feita por Jair Bolsonaro (PL) ao posto na Croácia.

Lula e Vieira teriam se vinculado, apurou o jornalista Gerson Camarotti, do portal g1, quando o ex-presidente foi condenado e preso na Operação Lava Jato, em 2018. Na época, afirmou um interlocutor do presidente eleito, Vieira ligava constantemente para Lula.

