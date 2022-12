Quem é José Múcio, ministro da Defesa de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira, 9, os nomes de cinco ministros do próximo governo. O petista fez as indicações para os ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa. Conheça José Múcio, novo ministro da Defesa:

José Múcio - Ministério da Defesa



José Múcio Monteiro (Foto: Mauri Melo, em 21/6/2016)



José Múcio Monteiro Filho nasceu em Recife, no dia 25 de setembro de 1948. É um engenheiro civil e político brasileiro filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Foi presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) nomeado pelo governo Lula e ministro de Relações Institucionais durante o mesmo governo.

Por Pernambuco, foi deputado federal por cinco mandatos e secretário dos Transportes no governo Roberto Magalhães, além de prefeito de Rio Formoso e secretário de Planejamento da capital Recife durante o mandato de Roberto Magalhães.

Em 2009, foi indicado para compor o Tribunal de Contas da União (TCU), na vaga aberta pela aposentadoria do também pernambucano Marcos Vilaça, havendo assim deixado o ministério e renunciado ao mandato de deputado federal.

Em outubro do mesmo ano, assumiu como ministro do Tribunal de Contas da União, do qual se aposentou no início de janeiro de 2021, dois anos antes da aposentadoria obrigatória (aos 75).

“Busquei , incessantemente, ao longo desses anos e durante toda minha vida, construir pontes, pois considero que as melhores soluções são resultantes da soma dos diversos pontos de vista”, disse Múcio em seu discurso de despedida do TCU, em dezembro de 2020.

Recentemente, Múcio foi convidado para integrar o grupo de transição do governo Lula focado nos trabalhos da área de Defesa, já se projetando como potencial ministro e cumprindo a condição básica determinada pelo petista: ter um civil à frente da pasta.

