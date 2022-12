Políticos brasileiros lamentam derrota do Brasil para a Croácia

Lula, Alckmin e Sofia Manzano foram algumas das personalidades políticas a comentar sobre a saída do Brasil da Copa do Mundo.

Políticos brasileiros se pronunciaram sobre a derrota do Brasil para a Croácia e expressaram suas opiniões sobre a partida desta sexta-feira, 9. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), mostraram acolhimento e cumprimentaram os jogadores brasileiros nas redes sociais.

O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir — Lula (@LulaOficial) December 9, 2022





Hora de seguir adiante de cabeça erguida. Vamos acolher nossos jogadores e parabenizá-los pela garra com a qual defenderam a camisa da seleção. O espírito do esporte é disputar e conviver. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) December 9, 2022



A ex-candidata à presidência pelo PCB, Sofia Manzano, lamentou a derrota para a Croácia. Já André Janones (Avante), deputado federal apoiador de Lula durante a campanha eleitoral, lamentou a derrota e relembrou que o Brasil já está há 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo.



Que lástima.

Perder nos pênaltis é difícil.

E pior ainda, para a Croácia!



Podia ter marcado mais. O Modric tem 37 anos, jogou mais de 2 horas sem parar e ainda converteu o pênalti.



E o Modric ainda vai consolar os jogadores brasileiros. — Sofia Manzano (@SofiaManzanoPCB) December 9, 2022

No mínimo, 24 anos sem ganhar uma copa. Já igualamos o recorde 70-94! Uma geração inteira que nunca viu o Brasil ser campeão. — André Janones (@AndreJanonesAdv) December 9, 2022



Paulo Ganime, deputado federal pelo Partido Novo, elogiou os jogadores, mas criticou a formação da seleção brasileira.

Falo desde 1o jogo, time mal armado. Os jogadores correram, jogaram, se entregaram. Mas o time não tinha meias. 4 atacantes, 2 laterais que não subiam para jogar com os pontas e por convocação equivocada terminou a copa com improvisos nas 2 laterais. Bons jogadores, time fraco. — Paulo Ganime (@pauloganime) December 9, 2022

O deputado federal Sóstenes Cavalcante, filiado ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou a atitude do técnico da seleção, Tite, por ter saído de campo logo após o fim da partida. O parlamentar insinuou que a atitude do técnico foi uma atitude de “esquerdista” e comparou com Luiz Felipe Scolari, o Felipão, técnico da seleção brasileira na Copa de 2014.

Veja a diferença de um líder para um esquerdista… pic.twitter.com/SigUaGZ2xd — SÓSTENES (@DepSostenes) December 9, 2022

