Lula confirma Mauro Vieira no ministério das Relações Exteriores

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta sexta-feira que o embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira, será o ministro das Relações Exteriores. O nome de Vieira, anunciado agora, momentos antes do jogo entre os dois países na Copa do Mundo do Catar, foi dado como certo por fontes no início deste mês.

Após anunciar outros quatro ministros mais cedo, Lula fez a indicação do embaixador como chanceler. "Por último, na Croácia, Mauro Vieira será o ministro das Relações Exteriores. Tenho grande relação com Vieira e o escolhi para o Itamaraty", disse Lula em pronunciamento à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília.

Apesar de o corpo diplomático estar satisfeito com o fato de o presidente eleito ter escolhido um profissional de carreira, a indicação de Vieira não agrada de todo aos servidores do Itamaraty, como registrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O embaixador anunciado por Lula há pouco já foi chanceler durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Vieira é muito próximo de um de seus antecessores, Celso Amorim, um dos conselheiros mais próximos de Lula na política internacional. Esta proximidade incomoda diplomatas, pois temem que o novo ministro seja apenas um "fantoche" no cargo.

