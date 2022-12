Luiz Fux discute eficiência da Justiça no combate à corrupção

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux participa nesta sexta-feira, 9, do seminário "Caminhos Contra a Corrupção", promovido pelo Estadão em parceria com o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). A sétima edição do evento vai discutir o que esperar do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no combate à corrupção em diversas perspectivas. A programação será aberta às 9h, com participação do ministro no painel "Justiça, democracia e combate à corrupção: como termos mais eficiência?". Na sequência, a colunista do Estadão Eliane Cantanhêde, a cientista política da USP Maria Tereza Sadek, e o empresário João Amoêdo, um dos fundadores do Partido Novo, debatem o tema com mediação da cientista política Rita Biason, da Unesp. Às 10h, o jurista e ministro aposentado do STF Carlos Ayres Britto fará uma apresentação sobre "O que esperar do terceiro mandato de Lula no combate à corrupção".

Tags