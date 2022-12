Vereador do PSC assedia colega do PT durante sessão na Câmara de Florianópolis

A vereadora Carla Ayres (PT) foi assediada nesta quarta-feira, 7, durante sessão na Câmara Municipal de Florianópolis pelo vereador Marquinhos da Silva (PSC). No vídeo publicado pela parlamentar, gravado pela própria Casa Legislativa, é possível ver Carla passando na frente de Marquinhos, que se levanta e vai ao encontro da mulher, abraçando-a contra a vontade dela e beijando-a. "Não é brincadeira se só um riu!", disse Carla.

Em nota no Instagram, Marquinhos reconheceu o que chamou de "erro de abordagem" e pediu desculpas pelo ocorrido. "Reconheço meu erro em abordar a vereadora de maneira inconveniente, sem a sua autorização, e diante disso peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato", diz a publicação.

Procuradoria Especial da Mulher

No mesmo dia do episódio, a Câmara de Florianópolis tinha aprovado a criação da Procuradoria Especial da Mulher, órgão responsável por atuar no combate à violência e à discriminação contra as mulheres, além de acolher vítimas, fiscalizar denúncias e qualificar os debates de gênero no município.

"No dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mais uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra nas ruas e nos parlamentos do nosso país. Não é brincadeira se só um riu!", escreveu Carla Ayres em uma publicação no Twitter.

