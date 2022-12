Peru: Lula e Bolsonaro cumprimentaram Castillo após vitória em 2021

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo gesto, mas o atual chefe do Planalto fez o mesmo

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu sucessor eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegaram a cumprimentar o presidente destituído do Peru, Pedro Castillo, após sua eleição em julho do ano passado. O peruano foi destituído do cargo e preso nesta quarta-feira, 7, após tentar um golpe de Estado ao dissolver o Congresso horas antes de uma votação de impeachment.

Sem comentar que o pai repetiu o mesmo gesto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou Lula por já ter cumprimentado Castillo. "Presidente do Peru, o socialista e membro do Foro de SP Pedro Castillo, tenta golpe e é preso. Congresso aprovou seu impeachment constitucional", escreveu Eduardo na legenda da sua publicação feita no Instagram nesta quarta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em julho de 2021, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) publicou, em nome "do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro", que "cumprimentava o senhor Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) por sua eleição à presidência do Peru".

"Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações. Felicidades ao povo peruano", disse uma nota.

Do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro:



"Cumprimento o senhor Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) por sua eleição à presidência do Peru." — SecomVc (@secomvc) July 20, 2021

No dia 10 de junho deste ano, Lula escreveu Twitter: "Quero parabenizar @PedroCastilloTe pela importante vitória no Peru e saudar o povo peruano pelas eleições livres e democráticas. O resultado das urnas peruanas é simbólico e representa mais um avanço na luta popular em nossa querida América Latina".

Quero parabenizar @PedroCastilloTe pela importante vitória no Peru e saudar o povo peruano pelas eleições livres e democráticas. O resultado das urnas peruanas é simbólico e representa mais um avanço na luta popular em nossa querida América Latina. — Lula (@LulaOficial) June 10, 2021

Sobre o assunto Ex-presidente do Peru Pedro Castillo é transferido para base policial em Lima

Nova presidente do Peru tenta formar governo após destituição de Castillo

Pedro Castillo, o professor rural que fracassou na tentativa de reformar o Peru

Tags