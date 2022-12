Vereadora retira de pauta projeto que obrigava contratação de atrações gospels em Fortaleza

Na apresentação do projeto, Tia Francisca defendeu que a prática contribuiria para a valorização cultural do gênero e para a "valorização familiar cristã".

A vereadora de Fortaleza Tia Francisca (PL) retirou de pauta a proposta apresentada por ela, que visava tornar obrigatória a contratação de atrações musicais do segmento gospel nos eventos com música ao vivo patrocinados pela Prefeitura de Fortaleza.

Em nota, a parlamentar reconheceu haver um erro na “colocação textual no projeto” e explicou que a ideia original não era obrigar a inclusão do segmento, mas “reconhecer o gospel como manifestação cultural como acontece com as apresentações apoiadas pela gestão”.

“De maneira nenhuma foi minha intenção ferir nossa Constituição ou as demais religiões (...) Entendemos que o Estado é laico e por isso iremos retirar a matéria de pauta, para adequar a proposta da indicação”, complementou a vereadora.

Em entrevista ao O POVO, disse ainda que a decisão aconteceu porque "houve uma palavrinha que não é certa: ‘obrigatório’. O projeto não é obrigatório".

Na apresentação do projeto, Tia Francisca defendeu que a prática contribuiria para a valorização cultural do gênero e para a "valorização familiar cristã". A música gospel está em crescimento e já é reconhecida pela Lei Rouanet.

