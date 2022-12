Bruno Pereira e Dom Phillips são homenageados pela Câmara

O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips - assassinados em junho deste ano no Vale do Javari, no Amazonas - foram homenageados hoje (7), em Brasília, com a Medalha Mérito Legislativo, concedida pela Câmara dos Deputados.

Em sessão solene no plenário da Casa, eles foram representados por suas esposas, a antropóloga Clarisse Jabour e Alessandra Farias Sampaio, respectivamente. “O legado dos dois em defesa dos povos originários e da Amazônia jamais será esquecido”, disse o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) em sua conta no Twitter.

A medalha

Outras 29 medalhas foram entregues a pessoas ou entidades. Entre os agraciados também estão a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o padre Júlio Lancellotti, o jurista Ives Gandra Martins e o general Carlos Alberto Santa Cruz.

Criada em 1983, a Medalha Mérito Legislativo é conferida pela Mesa Diretora da Câmara para condecorar autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil.

Saiba quem foram os condecorados com a Medalha Mérito Legislativo 2022:

Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT)

Alessandro Rodrigo Paschoal - Bispo da Igreja Universal

Álvaro Alén Sanches - presidente da Assembleia de Deus Missão aos Povos, em Uberlândia

Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda - vice-presidente do União Brasil

Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear)

Associação Livres

Bruno da Cunha Araújo Pereira - Indigenista e servidor de carreira da Funai

Carlos Alberto dos Santos Cruz - General do Exército do Brasil

Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho - Médico e professor da Universidade Federal do Ceará (UFCE)

Dom Jacinto Inácio Flach - Bispo Diocesano de Criciúma

Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Dominic Mark Phillips (Dom Phillips) - Jornalista britânico

Eduardo Barbosa - Deputado federal (PSDB-MG)

Francisco Lopes da Silva (Chico Lopes) - Ex-deputado federal

Hospital e Maternidade Santa Maria (Instituto Social Medianeiras da Paz)

Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial

