Transição de Lula estuda desmilitarizar segurança presidencial

Incomodado com a “militarização” do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Bolsonaro, a equipe de transição de Lula, chefiada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), estuda retirar o órgão das mãos de um militar. A equipe técnica deve sugerir a nomeação de um civil para o cargo.

Uma reportagem da Folha de S. Paulo afirma que a equipe do petista “desconfia” dos militares e não quer dividir com eles a coordenação da segurança do presidente eleito na posse. Além disso, o PT avalia que o GSI tem “resquícios da ditadura militar” e muitos “aliados de Bolsonaro”, atual presidente.

Uma das hipóteses em estudo pela equipe de Lula é pôr a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que deve ser ocupada pelo ex-chanceler Celso Amorim. Já a segurança presidencial ficaria com a Polícia Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a proposta ainda não tem consenso dentro do governo de transição. A ideia ainda busca uma unanimidades sobre o entendimento do assunto na confecção do relatório do GT de Inteligência Estratégica.

A equipe do presidente eleito traça dois planos para a segurança da posse. Uma articulada pela equipe da PF, aliada às corporações do DF, como Polícia Militar e Bombeiros; outro pelo GSI e pelo Exército. Os dois últimos passaram a elaborar, mesmo sem terem sido acionados, um plano de segurança para a posse por tradicionalmente ter a responsabilidade de liderar esse processo.

Sobre o assunto Lula recebe lideranças de PSB, PDT e Solidariedade

PT lança "vaquinha" para pagar festa da posse de Lula em Brasília

Sullivan: em reunião, Lula foi convidado em nome de Biden a visitar Washington

Tags