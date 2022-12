Após fim do governo Bolsonaro, Heleno e Ramos terão queda brusca de salário

Medida do presidente Jair Bolsonaro permitiu que militares burlassem teto constitucional e acumulassem cargos no atual governo

No momento em que deixarem o governo federal em 1º de janeiro, após a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministros generais deixarão de ganhar salários de mais de R$ 45 mil e receberão apenas a remuneração de mais de R$ 23 mil. O valor é pago a militares da reserva, uma espécie de aposentadoria das Forças Armadas.

Ministro da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos não receberá mais os R$ 30,9 mil de remuneração civil. Com isso, os vencimentos públicos de Ramos cairão 56%, de R$ 55 mil para R$ 24 mil. Outro general que despacha no Planalto, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, receberá R$ 23,3 mil mensais. Hoje, são R$ 54,2 mil. Dos dados são do Portal da Transparência.

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cujo salário é de R$ 53,3 mil, receberá R$ 22,4 mil após sair da sua atual função. O general Walter Braga Netto, vice de Jair Bolsonaro na campanha presidencial terá vencimentos de R$ 23,3 mil a partir do ano que vem.

Em agosto desse ano, um levantamento divulgado pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) evidenciou que militares da ativa, inativos e pensionistas receberam, no ano de 2020, pagamento de supersalários na forma de remunerações extraordinárias, alguns chegando a ser superiores a R$ 1 milhão.

Os valores foram permitidos após uma medida de Bolsonaro que permitiu militares da ativa acumularem cargos e funções com remunerações que extrapolassem o teto constitucional.

