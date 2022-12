Psol enfrenta divergências sobre ser base ou não do futuro governo Lula

O presidente Nacional do Psol, Juliano Medeiros, e a deputada federal e líder do partido na Câmara, Sâmia Bomfim, expuseram visões diferentes nesta segunda-feira, 5

O Psol enfrenta divergências internas para definir se fará parte da base de apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou se manterá postura independente em relação à próxima gestão. O presidente Nacional do Psol, Juliano Medeiros, e a deputada federal e líder do partido na Câmara, Sâmia Bomfim, expuseram visões diferentes nesta segunda-feira, 5.

De um lado, Sâmia afirmou que o partido já teria “maioria” favorável à independência, atitude que, segundo ela, assegura a liberdade para se posicionar. “A gente quer ter liberdade para se posicionar como o Psol sempre se posicionou, como a ala à esquerda no Congresso Nacional, e vocalizar pautas que a gente sabe que ninguém vai pautar”. Embora reconheça que não há consenso, a parlamentar reforça a posição: "Eu afirmo que é maioria", disse à Folha de S.Paulo em entrevista divulgada nesta segunda-feira.

Do outro lado, Juliano destacou que a decisão só será tomada no próximo dia 17, em reunião do Diretório Nacional. “Até lá teremos muitos debates sobre as tarefas do partido a partir de 1º de janeiro. Estou certo de que o Psol não virará as costas para Lula e para o governo que ajudou a eleger. Vamos ajudar a reconstruir o Brasil!”, escreveu no Twitter.

A defesa da independência esbarra em outro nome com força interna na sigla, o deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP), que fez campanha para Lula e que atualmente compõe a equipe de transição do petista.

A vontade por independência se dá pelo entendimento de parte do Psol de que há divergências ideológicas com outros partidos da aliança construída pela campanha de Lula, e que ser base restringiria a atuação dos parlamentares.

Ainda de acordo com Sâmia, os deputados Glauber Braga (RJ), Taliria Petrone (RJ), Fernanda Melchionna (RS) e a deputada federal eleita Erika Hilton (SP) seriam favoráveis à atuação independente.

