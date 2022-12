Perto de ser julgada, Cristina Kirchner diz ser vítima de perseguição assim como Lula

A atual vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner afirmou que está sendo vítima de "lawfare" - uso da lei para perseguição por razões políticas - assim como o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ex-presidente argentina será julgada nesta terça-feira, 6, por possível crime de desvio de verbas públicas.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Kirchner se declarou inocente das acusações e afirmou que o seu envolvimento no crime é uma “falsidade absoluta”. Porém, a política antecipa o resultado do veredito condenatório, por considerar como duvidosa a atuação do juiz Julián Ercolini.

“Quando todas as garantias são violadas, quando o juiz falava uma coisa e hoje fala outra com base em uma denúncia feita pelo governo Macri [atual presidente e principal opositor de Kirchner], obviamente haverá uma condenação”, explicou.

Kirchner explicou que o “fenômeno” do Partido Judicial - que substitui o Partido Militar, controla a “vontade popular” e persegue líderes que promovem mudanças - aconteceu em outros lugares do mundo.

“Com Lula, a mesma coisa. A diferença é que as mesmas pessoas que o meteram preso, depois foram buscá-lo e reverteram o que tinha feito. E por quê? Porque chegou Bolsonaro, um personagem que fez muito mal ao país e a muitos atores da vida brasileira”, disse.

Na entrevista, a vice-presidente ainda falou sobre as dificuldade de ser mulher na política. Para exemplificar, ela novamente citou o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) e refletiu que, se o mandatário fosse mulher, ele “já estaria preso pelo que diz”.

Em setembro deste ano, Cristina foi vítima de um atentado quando chegava em casa. Um homem, identificado como o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, apontou uma arma na cabeça da vice-presidente, porém o disparo falhou.

Após a vitória de Lula no segundo turno das eleições presidenciais, em outubro, Kirchner conversou com o petista. “Tivemos um diálogo muito bom sobre a visão dele do que hoje precisa ser feito no Brasil. Eu o vi muito sereno, firme, seguro e claro”.

