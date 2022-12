Alckmin: prioridade do novo governo é "grande campanha" de vacinação e zerar filas do SUS

Vice-presidente eleito discutiu os projetos e as necessidades do novo governo em relação à área da Saúde

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) considerou a criação de uma campanha nacional de vacinação como prioridade da nova gestão. Neste domingo, 4, o coordenador da equipe de transição participou de um encontro com médicos e professores do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Alckmin afirmou que o desenvolvimento de uma grande campanha é fundamental no novo governo para convencer a população da necessidade de se imunizar. O vice-presidente relembrou o histórico do País como referência na alta adesão da vacinação e citou a baixa taxa de imunização registrada entre as crianças de seis meses a 3 anos de idade, já que apenas 12% foram vacinadas contra a Covid.

“Chegamos à conclusão de que a atitude mais imediata que o novo governo deve tomar nos primeiros dias é imunização, é vacina. Uma grande campanha nacional”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele ainda considerou a possibilidade de a campanha contar com a presença de atletas e artistas.

O futuro vice-presidente analisou que o trabalho também dependerá da atuação de outros ministérios, visto que, para a garantia de um benefício social, por exemplo, a vacinação em dia é exigência.

“O Brasil era um exemplo para o mundo com seu protocolo e adesão à imunização. De repente, as pessoas deixaram de tomar vacina e não podemos deixar que isso se mantenha. Vamos trabalhar para que a vacinação esteja vinculada a outros programas”, afirmou.

O vice-presidente pontuou que o programa Bolsa Família - atualmente Auxílio Brasil - deve exigir a carteira de vacinação e que o documento deve ser requisito para a matrícula escolar, por exemplo.

Alckmin ressaltou que, além de incentivar a vacinação, o foco da nova gestão é zerar as filas de especialidades, exames e cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para esse trabalho, é necessário o acréscimo de R$ 22 bilhões no Orçamento da Saúde, recurso já analisado pelo grupo de transição. O vice-presidente também defendeu a atuação junto à iniciativa privada, caso necessário.

Sobre o assunto Saúde precisa de recomposição orçamentária, diz transição

Alckmin e Janja se reúnem com Ibaneis para discutir posse de Lula

Alckmin diz que Lula 'não está com pressa' de anunciar ministro da Fazenda

Alckmin se reúne com representantes da Contag no CCBB; Lula deve ficar no hotel

Tags