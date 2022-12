Rodrigo Garcia viaja para audiência com papa; presidente do TJSP assume governo

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), embarca neste sábado, 3, para a Itália para uma audiência com o papa Francisco. No lugar do chefe do Executivo estadual assume o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Ricardo Anafe, que será governador em exercício do Estado entre este sábado e a terça-feira, 6.

"Hoje viajo para o Vaticano, para uma audiência com o papa @Pontifex_ln. Neste momento, assume interinamente o cargo de governador de São Paulo o Desembargador Ricardo Anafe, presidente do @TJSPoficial", escreveu Garcia nas redes sociais.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Anafe ocupará o cargo nas ausências de Garcia e do primeiro na linha sucessória, deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa.

Pignatari, que está no exterior, retorna ao País na quarta-feira, 7, e assume o governo paulista até sexta-feira, 9. Garcia retorna para São Paulo na noite da mesma sexta-feira.

