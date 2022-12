Políticos brasileiros publicam mensagens de apoio a Pelé, que enfrenta câncer

O ex-jogador, de 82 anos, está internado desde terça-feira, 29, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e não estaria mais respondendo às sessões de quimioterapia

Políticos brasileiros manifestaram apoio a Pelé após a notícia de que ao Rei do Futebol não está mais respondendo às sessões de quimioterapia que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando fez uma operação de câncer no intestino. O ex-jogador, de 82 anos, está internado desde terça-feira, 29, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) escreveu: Minhas orações estão com o Rei. Pelé é um marco na história do futebol mundial, um artista em campo que fez o Brasil ser conhecido e reconhecido em todos os continentes, com lances como esse golaço na copa de 70. Energias positivas ao Rei".





"Desejo muita força ao Rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Nós estamos com você", publicou o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes também se manifestou: "Nesse momento difícil. O Brasil e o mundo estão em oração pelo maior atleta da história do futebol. Minha solidariedade aos familiares".

Toda força ao nosso Rei @Pele nesse momento difícil. O Brasil e o mundo estão em oração pelo maior atleta da história do futebol. Minha solidariedade aos familiares. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) December 3, 2022

Desejo muita força ao Rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Nós estamos com você. pic.twitter.com/9egNjZreL7 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 3, 2022

Nós, amantes do futebol e, acima de tudo, fãs devotos de sua genialidade e talento, estamos numa corrente de fé pra que o nosso Atleta do Século vença mais essa partida. Com a bola dos pés, Pelé projetou o Brasil pro mundo e transformou o planeta. #ForçaPelé pic.twitter.com/NHTQbzhBfo — Renata Abreu (@RenataAbreu1919) December 3, 2022

Grande Pelé muita força nessa hora Rei @Pele — Frota 77 (@77_frota) December 1, 2022

