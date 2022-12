Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre investigação de Zambelli e Malafaia

O pedido de investigação foi feito pela bancada do PSOL dentro do inquérito conhecido como milícias digitais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste em um prazo de cinco dias sobre um pedido de investigação contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o pastor Silas Malafaia, sob acusação de incitarem atos antidemocráticos.

A PGR deve informar se deseja abrir investigação contra eles, caso vislumbre suspeitas de crimes. Moraes é relator da investigação que se debruça sobre grupos organizados na internet para espalhar notícias falsas e ataques antidemocráticos.



O pedido de investigação foi feito pela bancada do Psol dentro do inquérito conhecido como milícias digitais. A investigação apura a organização de grupos bolsonaristas para atacar as instituições. Na petição, os parlamentares citam manifestações públicas de Zambelli e Malafaia pedindo intervenção das Forças Armadas contra os Poderes constituídos e contra o resultado das eleições, o que é inconstitucional.



Em um vídeo, Zambelli questionou se generais de quatro estrelas "vão querer prestar continência a um bandido". "Dia 1º de janeiro, senhores generais quatro estrelas, vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar?", questionou a parlamentar.

Malafaia pediu que o presidente Jair Bolsonaro convocasse as Forças Armadas para fazer uma intervenção no país: “Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício, o senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça".

Os deputados do Psol afirmam que as "intenções de ruptura democrática" são "nítidas" e que as manifestações extrapolam a liberdade de expressão. "Existe um modus operandi articulado pela extrema-direita - e pelo presidente da República - no Brasil: atacar as instituições, incitar a violência e manter um clima constante de guerra: tudo isso para manter seus seguidores radicalizados e engajados", afirmam.

