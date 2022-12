Equipe de transição planeja reajuste a servidores em reforma ministerial

O grupo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve planejar um reajuste a servidores dentro da reforma ministerial, porém sem acrescentar cargos para manter a despesa global estável. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A equipe vem traçando planos para manter o quadro atual de servidores públicos, que é de 568,4 mil servidores estatutários. Para isso, ela deve adaptar os cargos com salários menores para atender às necessidades de postos com maior remuneração.

A quantidade final de cargos comissionados pode oscilar dependendo da recriação de algumas pastas e estruturas dentro da reforma. Os cargos de pelo menos 34 membros devem ser previstos no desenho preliminar da Esplanada dos Ministérios.

O pedido para não haver previsão de aumento de servidores também foi confirmado por integrantes de outros grupos da transição e o Partido dos Trabalhadores (PT) pretende retomar as negociações com os servidores públicos.

Estas negociações tiveram sucesso durante governos petistas como uma forma de resolver conflitos e discutir relações de trabalho no funcionalismo. Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), os servidores tiveram seus salários congelados. Porém, as negociações não significam necessariamente que haverá um aumento salarial maior do que o já previsto para o próximo ano.

"Isso [aumentos salariais] depende da condição fiscal, orçamentária do governo. O que se garante é ter uma mesa de negociação permanente", disse Belchior.

Os economistas criticam a coordenação do PT por conta de vários gastos com pessoal, tanto por contratação de servidores quanto por aumentos salariais. Segundo Míriam Belchior, em 2023 a mesa de negociação deve ser reiniciada, com representantes do governo e sindicatos.

O Orçamento de 2023 contém a proposta de verba de R$ 11,6 bilhões para esses aumentos no Poder Executivo, o suficiente para um reajuste de aproximadamente 4,85% a partir de janeiro. Caso seja aplicado em meados do ano, o percentual poderia ser maior.



