Romeu Aldigueri sobre aprovação do piso salarial de advogados: "Garantia para iniciarmos essa luta"

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) afirmou que o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), que cria o piso salarial de advogados que atuam na iniciativa privada no estado, simboliza a garantia mínima para a luta de valorização da categoria. O parlamentar foi articulador da matéria, relatada pelo deputado estadual Julio Cesar Filho (PT), líder do Governo.

A proposição estabelece valores mínimos para ganhos de profissionais da advocacia nesse âmbito. Assim, para 4 horas diárias ou 20 horas semanais, o valor de remuneração correspondente será de R$ 1,9 mil. Já para expedientes de oito horas por dia ou 40 horas por semana, o mínimo a ser pago é de R$ 3,1 mil. Segundo Aldigueri, os valores ainda estão aquém do que a categoria merece, mas representam o início da busca por mais valorização da advocacia.

"É uma garantia mínima para iniciarmos essa luta e valorizarmos essa categoria tão importante que já deveria ter um piso salarial há muitos anos, assim como várias outras categorias. Então, é uma garantia, é uma valorização da categoria e principalmente do advogado jovem iniciante que às vezes vai trabalhar na iniciativa privada, não coloca seu próprio escritório e tinha ganhos com valores realmente não condizentes", avalia o deputado.



O parlamentar projeta que o projeto deve beneficiar os 49 mil advogados registrados no Ceará. "Foi o que nós conseguimos aqui em consenso para darmos início, garantirmos no Estado do Ceará o mínimo. Tendo em vista que hoje temos quase cinquenta mil advogados e advogadas. Eu acredito que agora o presidente (da AL) junto com a governadora irão marcar nos próximos dias uma solenidade junto com a OAB pra fazer a sanção e transformar em lei", completa Romeu.



Em conversa com O POVO, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Erinaldo Dantas, comemorou a aprovação do piso da categoria. A medida tem validade depois de 120 dias após sanção da governadora Izolda Cela.