Lula se solidariza com vítimas de fortes chuvas no País: "Precisamos retomar prevenção"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para se solidarizar com as famílias vítimas das chuvas intensas que atingem as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. O petista defendeu investimento na prevenção de desastres naturais.

“Minha solidariedade e meus sentimentos para as famílias que estão sofrendo com as fortes chuvas no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Precisamos retomar verbas para prevenção de desastres naturais e defesa civil. E enfrentarmos juntos as catástrofes e as mudanças climáticas”, escreveu Lula no Twitter.

